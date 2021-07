Internationaux professionnels de cesta punta, demi-finale slam Saint-Jean-de-Luz, 19 août 2021-19 août 2021, Saint-Jean-de-Luz.

Internationaux professionnels de cesta punta, demi-finale slam 2021-08-19 20:45:00 – 2021-08-19 Jai Alai 16 avenue Andre Ithurralde

Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Compétition sportive de pelote basque regroupant les meilleurs joueurs de l’été, dans une ambiance festive et familiale.

La cesta punta est la discipline la plus rapide (200 km/h en moyenne) et la plus spectaculaire de la pelote basque. Les meilleurs joueurs professionnels de la discipline s’affrontent.

Venez découvrir ce sport traditionnel expliqué par nos commentateurs pour les néophytes.

Le programme :

20h45 : 1 ère partie des espoirs.

21h30 : Chants basques durant l’échauffement des professionnels.

21h45 : 1ère demi-finale du Slam des professionnels.

23h approximativement : Fin de soirée

Compétition sportive de pelote basque regroupant les meilleurs joueurs de l’été, dans une ambiance festive et familiale.

La cesta punta est la discipline la plus rapide (200 km/h en moyenne) et la plus spectaculaire de la pelote basque. Les meilleurs joueurs professionnels de la discipline s’affrontent.

Venez découvrir ce sport traditionnel expliqué par nos commentateurs pour les néophytes.

Le programme :

20h45 : 1 ère partie des espoirs.

21h30 : Chants basques durant l’échauffement des professionnels.

21h45 : 1ère demi-finale du Slam des professionnels.

23h approximativement : Fin de soirée

+33 5 59 51 65 36

Compétition sportive de pelote basque regroupant les meilleurs joueurs de l’été, dans une ambiance festive et familiale.

La cesta punta est la discipline la plus rapide (200 km/h en moyenne) et la plus spectaculaire de la pelote basque. Les meilleurs joueurs professionnels de la discipline s’affrontent.

Venez découvrir ce sport traditionnel expliqué par nos commentateurs pour les néophytes.

Le programme :

20h45 : 1 ère partie des espoirs.

21h30 : Chants basques durant l’échauffement des professionnels.

21h45 : 1ère demi-finale du Slam des professionnels.

23h approximativement : Fin de soirée

LAFFUE Romain

dernière mise à jour : 2021-06-28 par