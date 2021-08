Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre, Hautes-Pyrénées Internationaux de Tennis de la ville de Bagnères de Bigorre Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre Catégories d’évènement: Bagnères-de-Bigorre

En cours Le tournoi de Bagnères-de-Bigorre s’envole vers une 35° édition:

Cette manifestation est devenue une référence dans le monde du tennis depuis sa création en 1985 par Jean Gachassin et son équipe.

Elle est très appréciée pour la qualité de l’organisation, son ambiance unique et sa convivialité. +33 5 62 95 50 71 Programme :

