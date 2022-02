Internationaux de France de Gymnastique Accor Arena, 24 septembre 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Du samedi 24 septembre 2022 au dimanche 25 septembre 2022 :

dimanche

de 13h30 à 18h00

samedi

de 14h00 à 20h30

payant

Depuis la 1ère édition organisée en 1986 au POPB, au fil des années, la manifestation a marqué de son aura prestigieuse le monde gymnique. La compétition bénéficie du label « Coupe du Monde Challenge FIG », belle occasion d’admirer les meilleurs gymnastes mondiaux. Plus de 21 000 spectateurs ont pu encourager les gymnastes lors des 2 journées de compétition en 2017, 2018 et 2019. Les 24 et 25 septembre 2022, venez à nouveau vibré à l’Accor Arena.

Ils sont de retour ! Exaltation, adrénaline, émerveillement… Les émotions de la gymnastique s’invitent à Paris au cœur d’une salle de spectacle mythique : l’Accor Arena. Participez aux Nouveaux Internationaux de France de gymnastique artistique, un show gymnique exceptionnel rassemblant à chaque édition plus d’une centaine de gymnastes de renoms venus des quatre coins du monde. Une occasion unique d’applaudir les têtes d’affiche françaises et de découvrir les talents internationaux. Nous vous promettons une ambiance survoltée, des frissons, des performances et des feux d’artifice dans la salle qui sera dédiée à la gymnastique lors des Jeux Olympiques de Paris 202

Les Internationaux de France sont devenus un événement incontournable pour tous les amateurs de Gymnastique.

PROGRAMME

Samedi 24 septembre : les qualifications, de 14h00 à 20h30

Dimanche 25 septembre : les finales, de 13h30 à 18h00

Accor Arena 8 boulevard de Bercy Paris 75012

Contact : 0148012457 communication@ffgym.fr https://www.ffgym.fr/Evenement/Internationaux_de_France/Edition_2022 https://www.facebook.com/FFGymnastique/ https://twitter.com/ffgymnastique?lang=fr

FFGym