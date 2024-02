International Women’s Day Concert 2024 | Celebrating French & FEU Female Composers Fondation des États-Unis Paris, jeudi 7 mars 2024.

Le jeudi 07 mars 2024

de 19h30 à 20h30

.Tout public. gratuit

À l’occasion de la Journée Internationale des Droits des Femmes et du Mois de la Femme 2024, la Fondation des États-Unis (FEU) met à l’honneur des compositrices et interprètes anciennes de la FEU aux côtés de plusieurs artistes actuellement en résidence. Ce programme conçu par Isabelle Pazar, boursière Harriet Hale Woolley et artiste en résidence, illustre parfaitement le thème de cette année : Investir dans les femmes : Accélérer le progrès.

A travers cette soirée, l’intention d’Isabelle est de célébrer l’impacte de la vie culturelle exceptionnelle et l’esprit de la FEU sur de nombreuses femmes artistes. Le concert mêlant des oeuvres de compositrices françaises et de compositrices américaines anciennes de la Fondation des États-Unis (FEU), culminera avec la création mondiale d’une pièce composée par Anson Jones, boursière Fulbright-Harriet Hale Woolley 2022-2023. Musicalement vous retrouverez du jazz, de la chanson française, de la musique classique et contemporaine : un voyage musical éveillant des souvenirs et la curiosité de nouvelles mélodies. Un véritable miroir de la diversité musicale de plusieurs générations qui ont vécu dans la communauté d’artistes du 5ème étage.

Nous sommes ravies que Carol Robinson, Jennifer Schiller, Sarah Ghandour et Anson Jones reviennent pour cette occasion.

Fondation des États-Unis 15 Boulevard Jourdan 75014

Contact : https://www.fondationdesetatsunis.org/fr/international-womens-day-2024/ contact@fondationdesetatsunis.org

