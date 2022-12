INTERNATIONAL TATTOO EXPO MONTPELLIER Pérols Pérols Pérols Catégories d’évènement: Hérault

INTERNATIONAL TATTOO EXPO MONTPELLIER Pérols, 12 mai 2023, Pérols

2023-05-12 – 2023-05-14

Hérault Pérols EUR 10 30 Salon international du tatouage , plus de 250 artistes présents, plus présence exceptionnelle de Seth Gueko du 12 au 14 mai 2023 ► concours tattoo

►performance Show

►concert

►marchandising

Salon international du tatouage , plus de 250 artistes présents, plus présence exceptionnelle de seth gueko du 12 au 14 mai 2023 mtptattooshow@gmail.com +33 7 86 06 49 80

