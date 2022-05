INTERNATIONAL PÉTANQUE FÉMININ

2022-07-28 – 2022-07-31 10ème édition de l’International pétanque féminin 4 jours de pétanque 100% féminin avec un National Tête à Tête, un National Doublettes et un International Triplettes le même week-end ! Palavas les Flots sera une nouvelle fois la capitale mondiale de la pétanque féminine. Organisé par Palavas Pétanque Infos : 04 67 50 76 49 ou www.palavaspetanque.com Boulodrome ***** PROGRAMME : Jeudi 28 Juillet

14h : 6ème National Tête à Tête Féminin*

Gains : 1 500€ + Mises (8€/joueuse). En poules, Non-Stop

Arrêt des parties 1/4 joués, reprise le dimanche 31 juillet

Ouverture des inscriptions : mai 2022 Vendredi 29 Juillet

9h30 : 17ème National Doublettes Féminin*

Gains : 3 000 € + Mises (16 €/équipe). En poules, Non-Stop

Arrêt des parties 1/4 joués, reprise le dimanche 31 juillet

Ouverture des inscriptions : mai 2022 15h30 Départemental Doublettes Féminin

Gains : 200 € + mises (6 €/équipe). Elimination directe, non-stop Samedi 30 Juillet

9h30 : 10ème International Triplettes Féminin*

Gains : 7 000 € + Mises (30 €/équipe)

En poules, arrêt des parties 1/4 joués, reprise le dimanche 31 juillet

Ouverture des inscriptions : mai 2022 15h Départemental Triplettes Féminin

Gains : 300 € + Mises (9 € par équipe). Elimination directe, non-stop Dimanche 31 Juillet

8h30 Reprise National Doublettes

10h Reprise International Triplettes

10h Départemental Doublettes Féminin

Gains : 1 000 € + Mises (6 €/équipe). En poule, non-stop

11h30 Reprise National Tête à Tête

14h30 : Départemental Doublettes Féminin

Gains : 200€ + mises (6 €/équipe). Elimination directe, Non-Stop

