INTERNATIONAL JAZZ DAY & QONIAK AMR / Sud des Alpes, 30 avril 2022, Genève.

AMR / Sud des Alpes, le samedi 30 avril à 20:30

On n’a pas vraiment eu l’occasion de rigoler ces derniers temps… et c’est dommage… Du coup la prog vient à notre secours, et vous propose une journée extraordinaire à l’AMR ! Toute la maison vous sera dévoilée, avec un fourmillement permanent. Du quatrième étage à la cave, on découvre le Sud des alpes comme si on était chez mémé. Une journée à ne pas manquer. On finira en beauté avec l’extraordinaire duo de Bienne : QONIAK, c’est des paires de baffes en déluge, un engagement absolu, une idée haute de la liberté que le duo traduit sur scène par ses dialogues télépathiques, ses riffs barbelés et ses chocs telluriques. On en sort rincé et requinqué. Avec « MUTATIO » paru chez Hummus Records, Vincent et Lionel lustrent à nouveau leur arsenal pour s’en retourner sur les routes célébrer l’envie et l’instinct. Lionel Friedli, batterie Vincent Membrez, claviers

Entrée libre

Saison 21-22

AMR / Sud des Alpes Rue des Alpes 10 Genève Grottes et Saint-Gervais



