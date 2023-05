International Illest Battle 100% Krump Grande Halle de la Villette, 17 mai 2023, Paris.

Assistez à quatre jours de compétition internationale sous le temple de la Grande Halle de la Villette.

Battles, shows, spectacles, workshops… Tout un programme !

Popularisé avec Rize, film documentaire de David LaChapelle et plus récemment avec Les Indes Galantes, opéra mis en scène par Clément Cogitore, le krump fédère le collectif Madrootz sous la houlette de Grichka Caruge.

Née avec le nouveau millénaire, cette danse exutoire des violences subies dans les ghettos de Los Angeles s’exprime en battle selon des codes précis. Exigeante par l’effort et la tension physique et émotionnelle mobilisés, la gestuelle est reconnaissable par sa théâtralité expressive.

La Villette, le collectif Madrootz en collaboration avec Art Track célèbrent les 10 ans de l’International Illest Battle du 17 au 20 mai. Durant 4 jours consécutifs, le Krump sera mis à l’honneur dans la Grande halle et au Pavillon Villette et sous toutes ses facettes : Battles, Shows, Spectacles, Workshops… Tout un programme qui fait la part belle à la découverte, le partage et l’énergie de la danse krump avec pour point d’orgue le prestigieux Illest Battle et ses danseurs internationaux venus du monde entier pour l’occasion. Le final mondial est l’événement inratable d’autant que 10 ans, ça se fête sérieusement.

Les artistes de cette soirée sont soutenus par Initiatives d’Artistes en Danses Urbaines, un programme cofondé par la Fondation de France et La Villette.

Grande Halle de la Villette 211 avenue Jean Jaurès 75019 Paris

Contact : https://lavillette.com/programmation/international-illest-battle-100-krump_e1486

