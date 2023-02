RALLYE INTERLANGUE FRANCOPHONIE EUROPE-ASIE International French School of SINGAPORE Singapour Catégories d’Évènement: Central

L’International French School of Singapore est un établissement d’enseignement français à l’étranger Un dispositif initié et piloté par Khady Fall DIAGNE, EEMCP2 lettres zone Ase Pacifique, enseignante à l’International French School of SINGAPORE

Un rallye interlangue est un concours en quatre étapes :

– Un concours d’écriture créative autour des dix mots de la francophonie ( durant la semaine de la langue française du 21 au 25 mars ). Les élèves concourent pour la meilleure production plurilingue. Le texte rédigé doit comporter les dix mots annuels de la francophonie, mais aussi refléter le plurilinguisme à Singapour. Les langues pratiquées y sont restituées sous formes de mots, d’expressions

– Un concours de la “Grande dictée plurilingue “ le 20 mars la journée de la francophonie. Le meilleur texte sélectionné produit par les élèves est retenu pour la dictée officielle.

– Un concours de la meilleure oeuvre artistique en langue étrangère (LVB ou LVC) ou en français sous forme de calligramme ou de biographie langagière ( durant le Mai des Langues). Les élèves associent textes et dessins et racontent leur expérience linguistique pour mettre en valeur le plurilinguisme à Singapour.

– Un concours d’épellation de mots plurilingues le jour de la finale ( durant le Mai des Langues). Les élèves choisissent en classe une liste de mots de leur choix sur des critères divers ( difficulté, curiosité, attrait…), explorent els potentialités de ces mots en ateliers et sous forme de challenges, s’approprient ces mots.

