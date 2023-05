Soirée avec le Quatuor Debussy & ses invités Internat Social Expérimental Favre Chazière, 21 juin 2023, Lyon.

Le Quatuor Debussy, en résidence temporaire au sein de l’Internat Social Expérimental Favre Chazière (pendant les travaux qui se déroulent à l’Institut National Supérieur du Professorat et de l’Éducation), organise dans ses jardins une scène ouverte à l’occasion de la Fête de la Musique. Pour la sixième année consécutive, les musiciens et leur équipe ouvriront les portes d’un nouvel écrin de verdure, situé au cœur du quartier de la Croix-Rousse, pour une soirée festive et conviviale. Encouragé par la Ville de Lyon et la Mairie de Lyon 4e, soutenu par la Métropole de Lyon et l’Internat Social Expérimental Favre Chazière, le Quatuor Debussy invite pour l’occasion musiciennes et musiciens, des plus conventionnels aux plus originaux, dans toutes les formes imaginables, à se joindre à lui pour participer activement à cet événement fédérateur et ouvert sur l’extérieur.

Dans une volonté d’ouverture et de partage, la Fête de la Musique organisée par le Quatuor Debussy est l’occasion pour de nombreux amateurs et professionnels de se produire bénévolement dans un lieu habituellement fermé au public. Rendre accessible la(les) musique(s) pour tous les habitants du quartier, favoriser les rencontres entre les ensembles et formations locales, imaginer de nouvelles formes de concerts participatifs et insolites, sont les maîtres-mots de cette manifestation qui reviendra cette année le mercredi 21 juin 2023 en soirée à partir de 18h.

Au programme de cette soirée : des concerts (pour tous les passionnés amateurs et confirmés) au cœur du magnifique parc, une buvette (boissons et petite restauration maison) et, surtout, un lieu à habiter ensemble pour le rendre propice, cette année encore, aux échanges, à la détente et aux découvertes artistiques.

Vous trouverez toutes les informations nécessaires afin de candidater à notre appel à projet sur notre site internet : https://quatuordebussy.com/appel-a-projets-fete-de-la-musique-2023/

Internat Social Expérimental Favre Chazière 51 rue Philippe de Lassalle Lyon 69004 La Croix-Rousse Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

2023-06-21T18:00:00+02:00 – 2023-06-21T22:00:00+02:00

