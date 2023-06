La fête de la musique du Quatuor Debussy et ses invités Internat Social Expérimental Favre Chazière Lyon Lyon Catégories d’Évènement: Lyon

Métropole de Lyon La fête de la musique du Quatuor Debussy et ses invités Internat Social Expérimental Favre Chazière Lyon, 21 juin 2023, Lyon. La fête de la musique du Quatuor Debussy et ses invités Mercredi 21 juin, 18h00 Internat Social Expérimental Favre Chazière Le Quatuor Debussy, en résidence temporaire au sein de l’Internat Social Expérimental Favre Chazière (pendant les travaux qui se déroulent à l’Institut National Supérieur du Professorat et de l’Éducation), organise dans ses jardins une scène ouverte à l’occasion de la Fête de la Musique. Pour la sixième année consécutive, les musiciens et leur équipe ouvriront les portes d’un nouvel écrin de verdure, au coeur de la Croix-Rousse, pour une soirée festive et conviviale, mercredi 21 juin 2023 à partir de 18h ! Internat Social Expérimental Favre Chazière 51 rue Philippe de Lassalle Lyon 69004 La Croix-Rousse Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T18:00:00+02:00 – 2023-06-21T23:00:00+02:00

2023-06-21T18:00:00+02:00 – 2023-06-21T23:00:00+02:00 ©Olivier Ramonteu Détails Catégories d’Évènement: Lyon, Métropole de Lyon Autres Lieu Internat Social Expérimental Favre Chazière Adresse 51 rue Philippe de Lassalle Ville Lyon Departement Métropole de Lyon Lieu Ville Internat Social Expérimental Favre Chazière Lyon

Internat Social Expérimental Favre Chazière Lyon Métropole de Lyon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lyon/

La fête de la musique du Quatuor Debussy et ses invités Internat Social Expérimental Favre Chazière Lyon 2023-06-21 was last modified: by La fête de la musique du Quatuor Debussy et ses invités Internat Social Expérimental Favre Chazière Lyon Internat Social Expérimental Favre Chazière Lyon 21 juin 2023