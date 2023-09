Cet évènement est passé Visite de l’Internant Saint-Joseph (ancienne Manufacture royale de cires et bougies) Internat Saint-Joseph Antony Catégories d’Évènement: Antony

Hauts-de-Seine Visite de l’Internant Saint-Joseph (ancienne Manufacture royale de cires et bougies) Internat Saint-Joseph Antony, 17 septembre 2023, Antony. Visite de l’Internant Saint-Joseph (ancienne Manufacture royale de cires et bougies) Dimanche 17 septembre, 14h00 Internat Saint-Joseph Visite libre de 14h à 18h. Internat Saint-Joseph 14 avenue du bois de Verrières 92160 Antony Antony 92160 Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Institution Sainte Marie Détails Catégories d’Évènement: Antony, Hauts-de-Seine Autres Lieu Internat Saint-Joseph Adresse 14 avenue du bois de Verrières 92160 Antony Ville Antony Departement Hauts-de-Seine Lieu Ville Internat Saint-Joseph Antony latitude longitude 48.755118;2.295105

Internat Saint-Joseph Antony Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/antony/