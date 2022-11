Intermezzo Clasville Clasville Catégories d’évènement: Clasville

Seine-Maritime

Intermezzo Clasville, 14 décembre 2022, Clasville. Intermezzo

Structure « multi-accueil la vallée » Clasville Seine-Maritime

2022-12-14 11:00:00 11:00:00 – 2022-12-14 Clasville

Seine-Maritime Clasville Vilon, alto, violoncelle et contrebasse du conservatoire de musique et danse de la Côte d’Albâtre.

RDV à la structure « multi-accueil la vallée » à 11h.

Entrée libre Vilon, alto, violoncelle et contrebasse du conservatoire de musique et danse de la Côte d’Albâtre.

RDV à la structure « multi-accueil la vallée » à 11h.

Entrée libre Clasville

dernière mise à jour : 2022-11-14 par

Détails Catégories d’évènement: Clasville, Seine-Maritime Autres Lieu Clasville Adresse Structure "multi-accueil la vallée" Clasville Seine-Maritime Ville Clasville lieuville Clasville Departement Seine-Maritime

Clasville Clasville Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/clasville/

Intermezzo Clasville 2022-12-14 was last modified: by Intermezzo Clasville Clasville 14 décembre 2022 Clasville seine-maritime Structure "multi-accueil la vallée" Clasville Seine-Maritime

Clasville Seine-Maritime