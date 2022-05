Intermèdes musicaux – musiques de films Jardin botanique d’Evreux Évreux Catégories d’évènement: Eure

Jardin botanique d'Evreux, le samedi 4 juin à 15:00

Le Conservatoire à rayonnement départemental vous propose tout au long de l’après-midi une série de petits concerts animés par les professeurs et les élèves dans un lieu bucolique, le Jardin botanique d’Evreux et le cloître des Capucins. Ensemble de 6 à 10 flutistes sous la direction d’Anne Claude SARHAN. Jardin botanique d’Evreux rue Jean-Jaurès, 27000 Evreux Évreux Le Clos au Duc Eure

2022-06-04T15:00:00 2022-06-04T15:30:00

