le samedi 14 mai à Musée Paul Belmondo

_Wolfgang Amadeus Mozart_ – Ouverture de la Flûte enchantée – duo de flûtes – Faustine Rolley, Sarah Guerinik, classe d’Oscar Catalan _Paul Hindemith_, Rondo pour 3 guitares – Enzo Kaci, Alix Roussin, Ryan Adjas, classe de Jean-Marc Zvellenreuther _Federico Moreno Torroba_, Estampas pour 4 guitares – Enzo Kaci, Alix Roussin, Ryan Adjas, Raphaël Neville, classe de Jean-Marc Zvellenreuther

Entrée libre

Avec les élèves des cycles supérieurs du Conservatoire à rayonnement régional de Boulogne-Billancourt. Musée Paul Belmondo 14 rue de l’Abreuvoir 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt Hauts-de-Seine

2022-05-14T21:15:00 2022-05-14T21:40:00;2022-05-14T22:00:00 2022-05-14T22:25:00

