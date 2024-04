Intermède musical Notre histoire, musée de Rumilly Rumilly, samedi 18 mai 2024.

Intermède musical Les élèves de l’Ecole Municipale de Musique Danse et Théâtre vous proposent de découvrir leurs créations musicales, inspirées des collections du musée ! Samedi 18 mai, 16h30 Notre histoire, musée de Rumilly

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T16:30:00+02:00 – 2024-05-18T17:30:00+02:00

Fin : 2024-05-18T16:30:00+02:00 – 2024-05-18T17:30:00+02:00

Notre histoire, musée de Rumilly 5 place de la manufacture, Rumilly, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Rumilly 74150 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 64 64 18 http://www.mairie-rumilly74.fr Comment décoder et comprendre la ville aujourd’hui ? Le musée interroge les multiples facettes de l’histoire de Rumilly ou comment les habitants construisent et vivent leur ville hier et aujourd’hui. Visites, animations, rencontres et conférences vous entraînent à la découverte des collections, et pour les plus jeunes, ateliers et visites ludiques sont au programme.

©Musée de Rumilly