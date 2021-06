Orléans Centre Charles Péguy Loiret, Orléans Interméde musical « Chanter la Belle Epoque » Centre Charles Péguy Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Centre Charles Péguy, le vendredi 11 juin à 18:30

Catherine Caen, la diseuse de chansons, prend joyeusement au sérieux sa mission : transmettre et partager la chanson française du 20ème siècle ! Avec la complicité de la pianiste Elena Macagon, elle propose cette fois-ci un cocktail en-chanté composé des parfums, images et histoires échappées des refrains universels de la Belle-Epoque et inscrits dans nos mémoires collectives et intimes. Sur réservation au 02 38 53 20 23 Dans le cadre de l’exposition « Chanter la Belle Epoque » qui est prolongée jusqu’au 26 juin. Centre Charles Péguy 11, rue du Tabour 45000 Orléans Orléans Loiret

2021-06-11T18:30:00 2021-06-11T19:30:00

