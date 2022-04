Intermède musical au château de Versailles Librairie des Princes, 9 avril 2022, Versailles.

Intermède musical au château de Versailles

Librairie des Princes, le samedi 9 avril à 14:30

### Patrick Barbier, Marie-Antoinette et la musique Patrick Barbier, historien de la musique et professeur émérite de l’Université catholique de l’Ouest, viendra présenter et dédicacer son ouvrage consacré à Marie- Antoinette et la musique qu’il a publié chez les éditions Grasset. ### Olivier Fadini, facteur de clavecin et restaurateur de pianoforte A l’occasion de notre intermède musical, venez découvrir un instrument de musique exceptionnel daté des années 1780 et signé « Franz Baumbach, Wien ». Ce pianoforte est passé entre les mains d’un certain abbé Bremond qui aurait été en étroite relation avec la famille royale et plus particulièrement, avec Marie-Antoinette. ### Rosalie Lacamp, pianoforte et Simon Kalinowski, flûte Profitez d’un intermède musical dans la librairie. Il vous est proposé par Rosalie Lacamp, professeur de piano. Elle sera accompagnée de Simon Kalinowski à la flûte.

Amateurs de musique, amateurs d’histoire, passionnés de Marie-Antoinette, l’équipe de la Librairie des Princes vous donne rendez-vous pour un après-midi consacré à la musique.

Librairie des Princes Château de Versailles, Aile des Ministres Sud, 78000 Versailles Versailles Notre-Dame Yvelines



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-09T14:30:00 2022-04-09T18:30:00