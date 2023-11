Téléthon 2023 INTERMARCHE Super Fronton Fronton, 9 décembre 2023, Fronton.

Téléthon 2023 Samedi 9 décembre, 09h00 INTERMARCHE Super Fronton Entrée libre

Pour cette 3e édition, nous vous attendons toujours plus nombreux !

Au programme : lavage de voitures, visite de nos véhicules et buvette mais également 2 nouveautés 2023 :

– Le stand photo en tenue de pompier : petits et grands, venez prendre la pose au coeur de l’action devant notre décor et repartez avec la photo souvenir de cette belle intervention.

– Le défis vélo : pédalons ensemble pour porter la recette du Téléthon Frontonnais 2023 jusqu’à l’AFM Téléthon à Paris; soit plus de 600kms à parcourir en une journée ! Nous aurons besoin de jambes !

Nous comptons sur votre solidarité et votre bonne humeur!

Rendez vous le samedi 09 décembre 2023 sur le parking d’Intermarché Fronton et dans la galerie du magasin , de 09h00 à 18h00

INTERMARCHE Super Fronton 800 rte Toulouse, 31620 Fronton Fronton 31620 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T09:00:00+01:00 – 2023-12-09T18:00:00+01:00

2023-12-09T09:00:00+01:00 – 2023-12-09T18:00:00+01:00

téléthon pompiers

ASP Fronton