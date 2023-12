Soutenez le FC Libourne le dimanche 7 janvier 2024 Intermarché Libourne Libourne Catégories d’Évènement: Gironde

Soutenez le FC Libourne le dimanche 7 janvier 2024
Dimanche 7 janvier 2024, 14h30
Intermarché Libourne

Début : 2024-01-07T14:30:00+01:00 – 2024-01-07T19:00:00+01:00

Le Football Club de Libourne rencontrera le dimanche 7 janvier 2024 le Football Club de Bergerac dans le cadre de la Coupe de France. Soutenez votre équipe, les places sont d'ores et déjà en vente à l'Office de Tourisme du Libournais !

Dans ce cadre, la ville de Libourne prend en charge le trajet en bus > départ à 14h30 sur le parking d'Intermarché.

Intermarché Libourne
11 rue Pierre Benoît – 33500 Libourne

