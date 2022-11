Vente de Capsules de Champagne au profit du Téléthon Intermarché Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux

Vente de Capsules de Champagne au profit du Téléthon Intermarché, 3 décembre 2022, Issy-les-Moulineaux. Vente de Capsules de Champagne au profit du Téléthon 3 et 4 décembre Intermarché

Entrée libre

Dans le cadre du Téléthon 2022, une Isséenne mettra en vente des capsules de champagne aux bénéfices de la recherche. Intermarché 100 Boulevard Gallieni, Issy les Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« link »: « https://www.afm-telethon.fr/fr »}] Comme lors des éditions précédentes, venez nombreux participer à la vente caritative proposée par Madame Laurent pour soutenir la recherche scientifique. Pour plus d’informations sur l’AMF-Téléthon : https://www.afm-telethon.fr/fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-03T09:00:00+01:00

2022-12-04T13:00:00+01:00 Logo Téléthon

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Autres Lieu Intermarché Adresse 100 Boulevard Gallieni, Issy les Moulineaux Ville Issy-les-Moulineaux Age maximum 99 lieuville Intermarché Issy-les-Moulineaux Departement Hauts-de-Seine

Intermarché Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/issy-les-moulineaux/

Vente de Capsules de Champagne au profit du Téléthon Intermarché 2022-12-03 was last modified: by Vente de Capsules de Champagne au profit du Téléthon Intermarché Intermarché 3 décembre 2022 Intermarché Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux

Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine