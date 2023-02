Collecte nationale des Restaurants du Coeur Intermarché Fronton, 3 mars 2023, Fronton.

Collecte nationale des Restaurants du Coeur 3 – 5 mars Intermarché Fronton

Chaque année, la Collecte Nationale des Restos du Cœur permet de proposer une aide alimentaire de qualité et diversifiée aux personnes accueillies par les Restos du Coeur.

Intermarché Fronton 800 Rte de Toulouse, 31620 Fronton Fronton 31620 Haute-Garonne Occitanie [{“link”: “https://collecte.restosducoeur.org/”}, {“link”: “https://collecte.restosducoeur.org/devenir-benevole/”}]

Du 3 au 5 mars 2023, les équipes bénévoles des Restos seront présentes dans plus de 7000 supermarchés dans toute la France pour collecter des denrées alimentaires et des produits d’hygiène.

Chaque année, la Collecte Nationale des Restos du Cœur permet de compléter les sources d’approvisionnement pour proposer une aide alimentaire de qualité et diversifiée aux personnes accueillies par les Restos. Elle s’affirme aussi comme un grand moment de solidarité et de convivialité. Les dons de denrées alimentaires et de produits d’hygiène collectés sont distribués aux personnes accueillies dans les centres Restos du département où ils ont été collectés.

L’objectif pour cette Collecte Nationale 2023 est de collecter 9000 tonnes de denrées alimentaires et de produits d’hygiène qui couvriront les besoins des lieux d’accueil Restos du Cœur, dans un contexte de crise inflationniste ayant de fortes répercussions sur les plus démunis et l’approvisionnement des associations de solidarité. En 2021-2022, les Restos ont distribué 142 millions de repas à 1,1 million de personnes.

Pour en savoir plus : https://collecte.restosducoeur.org/

Devenir bénévole ? C’est par ici !



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-03T08:30:00+01:00

2023-03-05T21:00:00+01:00

