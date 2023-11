Collecte nationale : banque alimentaire du 44 Intermarché du Pouliguen Le pouliguen, 24 novembre 2023, Le pouliguen.

Collecte nationale : banque alimentaire du 44 24 – 26 novembre Intermarché du Pouliguen

La Banque Alimentaire procédera à sa collecte nationale les 24, 25 et 26 novembre .

Intermarché du Pouliguen Rue de Cornen 44510 Le pouliguen Le pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 66 67 41 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 88 50 35 24 »}, {« type »: « email », « value »: « ba440.direction-stnazaire@banquealimentaire.org »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/collecte-nationale-banque-alimentaire-du-44-le-pouliguen.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T09:00:00+01:00 – 2023-11-24T19:00:00+01:00

2023-11-26T09:00:00+01:00 – 2023-11-26T19:00:00+01:00

