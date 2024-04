Interludes baroques Musée saint-loup (beaux-arts, archéologie, museum d’histoire naturelle) Troyes, samedi 18 mai 2024.

Interludes baroques Nuit européenne des musées 2024 Samedi 18 mai, 20h00, 21h00, 22h00, 23h30 Musée saint-loup (beaux-arts, archéologie, museum d’histoire naturelle) Entrée libre

L’ensemble de flûte à bec et l’ensemble de hautbois-basson du Conservatoire de Troyes, sous la direction d’Hélène Burle propose des interludes baroques dans les galeries de peintures.

Musée saint-loup (beaux-arts, archéologie, museum d’histoire naturelle) Abbaye Saint-Loup (entrée par le jardin, rue de la Cité) 1 rue Chrestien de Troyes, 10 420 Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est http://www.musees-troyes.com A proximité de la cathédrale, l’ancienne abbaye Saint-Loup, fondée à l’orée du Moyen Âge et reconstruite, abrite le musée des Beaux-Arts et d’Archéologie et le muséum d’Histoire naturelle

