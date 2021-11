Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme INTERLUDE MUSICAL & CONCERT : 15h LIP SYNC CHALLENGE / 16h CONCERT ILÉA Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand Catégories d’évènement: Clermont-Ferrand

Puy-de-Dôme

INTERLUDE MUSICAL & CONCERT : 15h LIP SYNC CHALLENGE / 16h CONCERT ILÉA Clermont-Ferrand, 11 décembre 2021, Clermont-Ferrand. INTERLUDE MUSICAL & CONCERT : 15h LIP SYNC CHALLENGE / 16h CONCERT ILÉA LA CHAPELLE DES CORDELIERS 9 place Sugny Clermont-Ferrand

2021-12-11 15:00:00 15:00:00 – 2021-12-11 17:00:00 17:00:00 LA CHAPELLE DES CORDELIERS 9 place Sugny

Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme 15h- INTERLUDE MUSICAL : LYP SYNC CHALLENGE

16h- CONCERT : ILÉA

Dans le Cadre de l’événement « To flou or not to flou, un Monde Nouveau ? »

Road Movie vous propose deux rendez-vous artistiques en « live » au sein de l’exposition. LA CHAPELLE DES CORDELIERS 9 place Sugny Clermont-Ferrand

dernière mise à jour : 2021-11-17 par

Détails Catégories d’évènement: Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme Autres Lieu Clermont-Ferrand Adresse LA CHAPELLE DES CORDELIERS 9 place Sugny Ville Clermont-Ferrand lieuville LA CHAPELLE DES CORDELIERS 9 place Sugny Clermont-Ferrand