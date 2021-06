Château-Bernard Château-Bernard Château-Bernard, Isère Interlude musical au djembé et échange sur la faune et la flore au refuge de la Soldanelle Château-Bernard Château-Bernard Catégories d’évènement: Château-Bernard

Isère

Interlude musical au djembé et échange sur la faune et la flore au refuge de la Soldanelle Château-Bernard, 26 juin 2021-26 juin 2021, Château-Bernard. Interlude musical au djembé et échange sur la faune et la flore au refuge de la Soldanelle 2021-06-26 17:00:00 17:00:00 – 2021-06-26 19:00:00 19:00:00 Refuge de la Soldanelle Col de l’Arzelier

Château-Bernard Isère Château-Bernard Animation musicale au djembé et échange avec les gardiens sur la faune et la flore locales avec observation à la lunette. +33 6 10 57 46 16 Animation musicale au djembé et échange avec les gardiens sur la faune et la flore locales avec observation à la lunette.

Détails Catégories d’évènement: Château-Bernard, Isère Étiquettes évènement : Autres Lieu Château-Bernard Adresse Refuge de la Soldanelle Col de l'Arzelier Ville Château-Bernard lieuville 44.99477#5.58342