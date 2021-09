Interlud’ Médiathèque des Chartreux, 13 octobre 2021, Issy-les-Moulineaux.

Interlud’

Médiathèque des Chartreux, le mercredi 13 octobre à 10:30

Dès 3 ans. La Médiathèque des Chartreux, en partenariat avec l’Espace Ludique Marcel Aymé (ELMA), vous propose une nouvelle animation originale, mêlant jeux et lectures à destination du jeune public et animée par une ludothécaire et un bibliothécaire. Pour le confort de tous, aucune entrée ne sera possible après le début de l’animation. Merci de votre compréhension. Depuis le 21 juillet, l’accès aux médiathèques est conditionné à la présentation d’un passe sanitaire complet pour les plus de 17 ans. A compter du 30 septembre, cette mesure s’applique également aux enfants de 12 ans et plus.

Entrée libre dans la limite des places disponibles. Renseignements : à l’accueil ou par téléphone au 01 41 23 81 62

Lectures jouées

Médiathèque des Chartreux 2 rue du Clos-Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine



2021-10-13T10:30:00 2021-10-13T11:00:00