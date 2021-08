Issy-les-Moulineaux Médiathèque des Chartreux Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Interlud’ Médiathèque des Chartreux Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Médiathèque des Chartreux, le mercredi 22 septembre à 17:00

Dès 4 ans. La Médiathèque des Chartreux, en partenariat avec l’Espace Ludique Marcel Aymé (ELMA), vous propose une nouvelle animation originale, mêlant jeux et lectures à destination du jeune public et animée par une ludothécaire et un bibliothécaire. Pour le confort de tous, aucune entrée ne sera possible après le début de l’animation. Merci de votre compréhension.

Sur inscription : à l’accueil ou par téléphone au 01 41 23 81 62

Médiathèque des Chartreux 2 rue du Clos-Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux

2021-09-22T17:00:00 2021-09-22T18:00:00

