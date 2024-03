InterLud’ : Lectures jouées spécial LSF Médiathèque des Chartreux Issy-les-Moulineaux, mercredi 20 mars 2024.

InterLud’ : Lectures jouées spécial LSF Séance mêlant jeux et lectures. Dès 2 ans. Mercredi 20 mars, 10h30 Médiathèque des Chartreux Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-20T10:30:00+01:00 – 2024-03-20T11:00:00+01:00

Fin : 2024-03-20T10:30:00+01:00 – 2024-03-20T11:00:00+01:00

En partenariat avec l’Espace Ludique Marcel Aymé (ELMA), une animation originale mêlant jeux et lectures, proposée par un tandem de choc associant ludothécaire et bibliothécaire.

Pour le confort de tous, aucune entrée ne sera possible après le début de l’animation. Merci de votre compréhension.

Médiathèque des Chartreux 2 rue du Clos-Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 81 62 https://mediatheques.ville-issy.fr/index.php https://www.facebook.com/issymediatheques/ Médiathèque des Chartreux :

Horaires (jusqu’au 2 juillet et à partir du 29 aout) :

Mardi : 13h à 19h

Mercredi : 10h à 19h

Jeudi et vendredi : 13h à 19h

Samedi : 10h30-18h

Dimanche : 10h30-18h

La médiathèque sera fermé le dimanche 31 mars 2024.