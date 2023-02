Interligues – Little League Major 12 U et 15 U de Baseball et Softball Pineuilh Catégories d’Évènement: Dordogne

Dordogne Interligues “Little League Major” 12 U et 15 U organisés par le Pitcher’s Club Baseball et Softball.

Toutes les ligues de France seront présentes.

24 équipes joueront sur 5 terrains pendant 3 jours.

Pour la première fois, une équipe 12 U de Saint-Martin (Caraïbes) participera aux interligues.

+33 6 09 82 56 51

