INTERLIFE REGIONAL ILE DU FRIOUL, 12 mai 2022, Marseille.

INTERLIFE REGIONAL

ILE DU FRIOUL, le jeudi 12 mai à 08:15

PROGRAMME PREVISIONNEL Journée Réseau INTERLIFE Régional Du 12 mai 2022 • 8h15 : Rendez-vous sur le Vieux-Port, à l’embarcadère de la navette pour le Frioul. Départ de la navette à 8h45. • 9h30 : Accueil café sur place prévu par le Parc des Calanques ; • 10h : Atelier technique dans la salle Léo Lagrange : o 10h00 – 10h05 : Mots d’introduction par le Parc National des Calanques et la Région Sud ; o 10h05 – 10h30 : Présentation du LIFE Habitats Calanques (HACA) par l’ARBE ; o 10h30 – 10h40 : Présentation des LIFE Tortue d’Hermann et Vipère d’Orsini ; o 10h40 – 11h : Présentation par l’ARBE des outils du LIFE HACA sur les volets « communication » et « concertation » ; o 11h – 11h30 : Présentation d’outils « communication » et « concertation » par les autres porteurs de projet ; o 11h30 – 12h : Présentation d’outils spécifiques sur la base des besoins exprimés en amont par les participants (cahiers des charges…). o • 12h- 13h30 : Repas prévu sur place par le Parc National des Calanques. • 13h30 – 16h30 : Sortie terrain organisée par le Parc National des Calanques avec présentation d’opérations menées sur le site, en illustration des enjeux et des actions soutenues dans le cadre du projet LIFE Habitats Calanques. • 16h40 : Premier retour navette, arrivée à 17h10 au Vieux-Port (selon contrainte personnelle). • 17h30 : Deuxième retour navette, arrivée à 18h00 au Vieux-Port (selon contrainte personnelle). Contact et information : Maxime BONNAUD-DELAMARE I [mbonnaud@maregionsud.fr](mailto:mbonnaud@maregionsud.fr)

ENTREE OUVERTE AUX PROFESSIONNELS PORTEURS DE PROJETS LIFE – LE LIEU DE RENDEZ-VOUS EST L’EMBARCADERE POUR L’ILE DU FRIOUL

Organisation d’une journée d’échange Interlife Régional avec les porteurs de projet LIFE de la région.

ILE DU FRIOUL PORT DE MARSEILLE Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-12T08:15:00 2022-05-12T17:30:00