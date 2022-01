INTERLAB NEUROBIO TECHNO ET SANTÉ 3ième Rencontre Pavillon Baudot Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

INTERLAB NEUROBIO TECHNO ET SANTÉ 3ième Rencontre Pavillon Baudot, 4 avril 2022, Toulouse. INTERLAB NEUROBIO TECHNO ET SANTÉ 3ième Rencontre

Pavillon Baudot, le lundi 4 avril à 14:00

[Une opération structurante Toulousaine](https://www.irsd.fr/annonces-seacuteminaires-toulouse.html) —————————————————————————————————- Organiser des séminaires pour mieux cerner les sujets de recherche des laboratoires de Toulouse et rapprocher les laboratoires dans le domaine de la neurobiologie, de l’inflammation, et des technologies de la santé. **Communiquer autour des savoir-faire** Faire connaitre nos talents, nos spécialités, nos méthodologies au service des thématiques scientifiques spécifiques à chacun. **Exposés simples et abordables pour tous ceux ne sont pas directement dans le domaine ou le champs d’expertise** Rendre e les sujetst les méthodologies accessibles à tous Meilleure visibilité de nos savoirs régionaux ### PROGRAMME 14h-16h40 * **François Canonne-Hergaux (IRSD)** > Métabolisme du Fer et cerveau * **Franck Desmoulin (ToNIC)** >IRM préclinique. * **Clémence Tropis (RESTORE)** > Impact de l’obésité sur les pertes cognitives liées la chirurgie PAUSE CAFE * **Marion Szelechowski (INFINITY)** > De la dégénérescence du nerf optique au Parkinson : le dialogue entre les mitochondries et le noyau au coeur de la neurodégénérescence * **Emmanuel Barbeau** **(CerCo)** > Enregistrement de l’activité neuronale unitaire dans le cerveau humain

Entrée libre. Venir en avance pour s’inscrire sur le registre d’entrée (Vigipirate)

Une opération structurante Toulousaine. Le rendez-vous des SAVOIR-FAIRE. Pavillon Baudot Purpan Toulouse Toulouse Ouest Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-04T14:00:00 2022-04-04T16:40:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Pavillon Baudot Adresse Purpan Ville Toulouse lieuville Pavillon Baudot Toulouse Departement Haute-Garonne

Pavillon Baudot Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/