Intérieurs/Extérieurs – Exposition Résidence Galerie Agapé Hub Paris, lundi 19 février 2024.

Du lundi 19 février 2024 au dimanche 03 mars 2024 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 16h00 à 19h00

.Tout public. gratuit

Vernissage le 22 février 2024

Exposition Résidence à la Galerie Agapé avec Solenn Marrel et Anna Ertzbischoff

La Galerie Agapé hub se transforme en février en résidence artistique pour Anna Ertzbischoff et Solenn Marrel. Ce moment est envisagé comme un espace de rencontre et de dialogue mais aussi comme un temps de réflexion, de tentatives et d’expérimentations autour du thème de la nature et du paysage. Ce sera l’occasion d’exposer des œuvres produites spécifiquement pour l’ouverture de la résidence mais aussi, à travers la conjugaison de leurs regards et de leurs expériences, de présenter leurs recherches en cours.

Galerie Agapé Hub 50 rue Meslay 75003

Contact : https://agapehub.fr/

solennmarrel.fr Exposition Résidence