**_Intérieur_** est une pièce symboliste en un acte de Maurice Maeterlinck, dramaturge d’origine belge, écrite en 1894. Autour de cette oeuvre, le compositeur Joan Magrané Figuera met en musique cette oeuvre émouvante lors d’une création mondiale qui sera présentée les 22 et 23 octobre au Théâtre du Châtelet. Lors de la première lecture de la pièce Intérieur, le compositeur s’est senti « profondément ému, touché ». Il a dès lors imaginé une traduction sonore poétique et atmosphérique, recherchant à travers les sons à expliquer les mots du poète mais aussi l’absence de mots. Les dialogues chuchotés, le langage du silence et les bruits de la foule sont rendus vivant par les musiciens de l’Ensemble intercontemporain sous la direction de Matthias Pintscher. Grâce à la mise en scène de Silvia Costa, les arts se juxtaposent et se présentent. À la fois pièce de concert, pièce de théâtre, pièce de musique, de parole et de gestes, le spectateur est invité à observer, écouter et ressentir ces différentes pièces, tantôt intérieures, tantôt extérieures. Par une mise en scène limitée, protégée ou parfois rapprochée, par des jeux d’ombres et de lumières, Silvia Costa illustre la musique et les mots de la pièce Intérieur. D’après la pièce Intérieur de **Maurice Maeterlinck**. Musique / Commande de l’Ensemble intercontemporain **Joan Magrané Figuera** Direction musicale **Matthias Pintscher** Mise en scène **Silvia Costa** Lumières **Matteo Bambi** Costumes **Laura Dondoli** Récitant **Michel Vuillermoz, de la Comédie-Française** Danseuse **Flora Gaudin** Orchestre **Ensemble intercontemporain** **DATE** Vendredi 22 octobre 2021 **HORAIRES** Début du spectacle : 15h00 Durée : environ 1h00 **LIEU** Théâtre du Châtelet 1 place du Châtelet, 75001 Paris **TARIF** Invitation gratuite sur réservation (dans la limite des places disponibles) **RÉSERVATION** Pour assister à la répétition générale de « Intérieur » le vendredi 22 octobre 2021 à 15h00 au Théâtre du Châtelet, merci d’envoyer votre demande par mail à l’adresse ci-dessous en indiquant votre nom et la matière enseignée, le nom de votre établissement, le niveau de votre classe et le nombre d’élèves. [[j.perrais@ensembleinter.com](mailto:j.perrais@ensembleinter.com)](mailto:j.perrais@ensembleinter.com) **CONTEXTE SANITAIRE** Le port du masque est obligatoire pour tous, à partir de 6 ans, dans tous les espaces publics y compris la salle durant la représentation. Le pass sanitaire n’est pas obligatoire. [[https://www.chatelet.com/programmation/saison-2021-2022/interieur/](https://www.chatelet.com/programmation/saison-2021-2022/interieur/)](https://www.chatelet.com/programmation/saison-2021-2022/interieur/) [[https://www.ensembleintercontemporain.com/fr/concert/interieur-2021-10-22-20h00-paris/](https://www.ensembleintercontemporain.com/fr/concert/interieur-2021-10-22-20h00-paris/)](https://www.ensembleintercontemporain.com/fr/concert/interieur-2021-10-22-20h00-paris/)

