Toulouse Galerie 21 - Toulouse Haute-Garonne, Toulouse Intérieur Neiges Galerie 21 – Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Intérieur Neiges Galerie 21 – Toulouse, 15 novembre 2021, Toulouse. Intérieur Neiges

du lundi 15 novembre au dimanche 21 novembre à Galerie 21 – Toulouse

Claude Barrère et Antoine Voisin Exposition du 15 au 21 Novembre 2021 Le vernissage se tiendra le mercredi 17 novembre 2021 à 19h la signature du livre par Antoine Voisin et la présence des éditions Réciproques « Dans la connivence du trait d’encre », ils seront réunis. Antoine Voisin et les Editions Réciproques seront à la Galerie du 15 Novembre au 21 Novembre pour la sortie du livre « Intérieur Neiges » 200 exemplaires uniquement ! Nous auront la joie de vous présenter cet ouvrage composé des poèmes de notre Ambassadeur de la Poésie Claude Barrère et des magnifiques encres de l’artiste peintre Antoine Voisin. Seront exposées, 16 encres originales 40 x 50 du livre. Le livre sera proposé à la vente au prix de 23 € l’unité, une magnifique marque d’amour pour la poésie et la peinture à offrir ou à s’offrir. Galerie 21 Place du Salin 3, Impasse de la Trésorerie 31000 Toulouse

Gratuit

Signature du livre Galerie 21 – Toulouse 3, Impasse de la Trésorerie 31000 Toulouse Toulouse Toulouse Centre Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-15T15:00:00 2021-11-15T19:00:00;2021-11-16T15:00:00 2021-11-16T19:00:00;2021-11-17T15:00:00 2021-11-17T19:00:00;2021-11-18T15:00:00 2021-11-18T19:00:00;2021-11-19T15:00:00 2021-11-19T19:00:00;2021-11-20T15:00:00 2021-11-20T19:00:00;2021-11-21T15:00:00 2021-11-21T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Galerie 21 - Toulouse Adresse 3, Impasse de la Trésorerie 31000 Toulouse Ville Toulouse lieuville Galerie 21 - Toulouse Toulouse