Pyrénées-Atlantiques

Pyrnes-Atlantiques Gamarthe Avec Ander ZUBELDIA, technicien environnement au CPIE Pays Basque et le GAEC Biok de Gamarthe.

Balade sur les précieux services que rendent les haies, tant au niveau de la biodiversité que pour les parcelles agricoles qu’elles entourent, et les enjeux qui pèsent sur ces milieux naturels contribuant à réduire l’impact du changement climatique. Avec Ander ZUBELDIA, technicien environnement au CPIE Pays Basque et le GAEC Biok de Gamarthe.

