Découvrez une collection constituée de machines d’imprimerie anciennes et récentes Dimanche 17 septembre, 14h00 Intergraphic Entrée libre pour ateliers, visites sur réservation

Intergraphic et l’Espace Européen Gutenberg s’associent pour vous proposer de découvrir la collection « Intergraphic » constituée de machines d’imprimerie anciennes et récentes.

Véritable mémoire vivante des métiers de l’imprimerie, la collection présente notamment des presses typographiques, de lithographie et autres presses à bras, une linotype, et des presses offset récentes.

La visite guidée sera accompagnée de plusieurs démonstrations et vous permettra de repartir avec un objet imprimé conçu par nos soins !

Pour toute la famille, visites sur réservation.

Intergraphic 9 rue du Château d'Angleterre, 67300 Schiltigheim Schiltigheim 67300 Bas-Rhin Grand Est

Nous avons constitué un petit musée au sein de nos locaux. Toutes ces machines anciennes, dont certaines ont plus de 150 ans, ont été recueillies tout au long de ces vingt dernières années. Elles ont toutes été remises en état par nos soins. Elles constituent la mémoire vivante de notre métier : l'imprimerie. Elles démontrent que nous ne sommes pas seulement des revendeurs de machines, mais également des passionnés de l'imprimerie et de son histoire. Car sans passé, il n'y a pas d'avenir…

Nos clients venus du monde entier aiment passer un moment dans cet espace qui, pour certains, leur rappelle leurs débuts dans cette profession. Z.A. de la Vogelau, Schiltigheim tram B arrêt Le Ried puis 10 mn à pied.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

