Intergénérationnelle Villeneuve-sur-Lot, 26 avril 2022, Villeneuve-sur-Lot. Intergénérationnelle Villeneuve-sur-Lot

2022-04-26 – 2022-04-26

Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne 15h : Rencontre avec une famille d’agriculteurs de Saint Eutrope de Born (passion et évolution du métier).

16h30 : Rencontre/ dédicace avec Claire Lecoeuvre, autrice du livre “Les pieds dans la terre” (cinq histoires de paysans) en partenariat avec la librairie Livresse. 15h : Rencontre avec une famille d’agriculteurs de Saint Eutrope de Born (passion et évolution du métier).

Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne