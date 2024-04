Intergénération Que Quio Fronton de Carresse Carresse-Cassaber, vendredi 24 mai 2024.

Concert intergénérationnel avec les résidents des EHPAD Lastriles et Al Cartéro de Salies et Coulomme de Sauveterre ainsi que les enfants du regroupement Labastide, Escos, Carresse. Le tout orchestré par Bruno et le groupe Que Quio. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-24 18:30:00

fin : 2024-05-24

Fronton de Carresse 1 Rue Darre Biar

Carresse-Cassaber 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

