2022-07-24 10:30:00 – 2022-07-24 19:00:00

Haute-Loire L’association Interfolk de Haute Loire propose une animation avec AC Son d’Aqui de Galice en Espagne et les Po’Boys Nouvelle Orléans France à 10 h 30.

Déambulation dans la brocante organisée par la Fol’yss avec les mêmes groupes à 15 h. la Grenette Place de la victoire Yssingeaux

