Interfolk avec le groupe du Chili Araules Araules Catégories d’évènement: Araules

Haute-Loire

Interfolk avec le groupe du Chili Araules, 21 juillet 2022, Araules. Interfolk avec le groupe du Chili

Le bourg Salle polyvalente Araules Haute-Loire Salle polyvalente Le bourg

2022-07-21 20:30:00 20:30:00 – 2022-07-21

Salle polyvalente Le bourg

Araules

Haute-Loire EUR 7 7 L’association Interfolk de Haute Loire propose un spectacle avec le ballet de l’université de Tarapaca Baffut du Chili.

A travers une succession de tableaux, la compagnie vous transportera des Andes à l’Ile de Pâques. Salle polyvalente Le bourg Araules

