Interfok Montregard Montregard Catégories d’évènement: Haute-Loire

Montregard

Interfok Montregard, 20 juillet 2022, Montregard. Interfok Montregard

2022-07-20 – 2022-07-20

Montregard Haute-Loire Montregard à 20h30 15 danseurs du groupe Banja Gasy vous entraînera dans les musiques et danses traditionnelles de Madagascar. Avec leurs instruments locaux, leurs coiffures, leurs costumes, le groupe vous invite à la découverte de l’île et de ses traditions. Montregard

dernière mise à jour : 2022-05-09 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Montregard Autres Lieu Montregard Adresse Ville Montregard lieuville Montregard Departement Haute-Loire

Montregard Montregard Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montregard/

Interfok Montregard 2022-07-20 was last modified: by Interfok Montregard Montregard 20 juillet 2022 Haute-Loire Montregard

Montregard Haute-Loire