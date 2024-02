Interfel Dégustation ludique de fruits et légumes animation gratuite 20/02 Station de Piau Aragnouet, mardi 20 février 2024.

Interfel Dégustation ludique de fruits et légumes animation gratuite 20/02 Station de Piau Aragnouet Hautes-Pyrénées

L’équipe Interfel vous invite à une dégustation de fruits et légumes frais et ludiques c’est le moment de faire vibrer vos papilles et de savourer mille et unes saveurs dans un panoramas exceptionnel ! Dégustation au sommet!

Animation gratuite.

10H00 12H00 et 14H00-16H00

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-20 10:00:00

fin : 2024-02-20 12:00:00

Station de Piau PIAU ENGALY

Aragnouet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie infos@piau-engaly.com

L’événement Interfel Dégustation ludique de fruits et légumes animation gratuite 20/02 Aragnouet a été mis à jour le 2024-02-12 par OT de Piau-Engaly|CDT65