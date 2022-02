INTERFACE POETRY – SKYGGE Centre des arts d’Enghien-les-Bains,Val d’Oise,, 18 février 2022, Enghien-les-Bains.

INTERFACE POETRY – SKYGGE

Centre des arts d’Enghien-les-Bains, Val d’Oise,, le vendredi 18 février à 20:30

Découvrez le concert avant-première **_Interface Poetry_** de **SKYGGE**, alias Benoît Carré, pour son nouvel album intitulé **_Melancholia_**, vendredi 18 février 2022 à 20h30 au Centre des arts d’Enghien-les-Bains. Après son premier album _Hello World_ (2018) sur lequel a collaboré **Stromae**, _Melancholia_ est le deuxième album créé avec l’intelligence artificielle (I.A). « _Dans cet album, j’ai exploré la notion de changement de monde, d’époque créant un sentiment de mélancolie que je formalise à travers une ville déserte, comme une dystopie. Chez Andersen, le monde industriel est symbolisé par le nouveau monde, pour nous, ce sont les nouvelles technologies qui font de tels progrès que le monde bascule vers autre chose, provoquant une mélancolie, teintée d’ironie. J’ai mixé ma voix à des voix générées par des machines, comme une voix semi humaine_. – **SKYGGE. Benoît Carré** Avec _Melancholia_, SKYGGE franchit une nouvelle étape de création dans sa maîtrise de différents outils d’I.A. (transfert de timbre, harmonisation, sampler intelligent, synth se vocale…) qu’il combine pour fabriquer un nouveau son à partir de sa propre voix et de ses déambulations sonores. Comme des voix d’opéra, des voix glanées dans les rues de Tokyo ou encore des percussions générées à partir d’objets du quotidien. Benoît Carré alias SKYGGE est à l’avant garde des musiciens qui explorent le potentiel créatif de l’intelligence artificielle. Il est devenu l’un des premiers artistes à produire de la musique pop en utilisant ces technologies de manière globale. _Lorsque j’ai commencé à jouer avec l’intelligence artificielle, j’ai eu la sensation de côtoyer une part d’ombre dans la composition car ces outils proposent des idées musicales inédites. Je nourris ces machines qui esquissent un mouvement musical, qui n’est pas tout à fait celui auquel on s’attend_. **- SKYGGE. Benoît Carré** Son implication aux côtés des chercheurs depuis près de six ans lui a permis de développer un savoir-faire spécifique et une pratique approfondie de ces outils. Inspiré par le conte d’Andersen, _L’Ombre_, il interagit sur scène avec une Ombre-I.A. dans une création visuelle à la fois mystérieuse et poétique, orchestrée par le collectif numérique OYE Label. En collaboration avec OYE Label, collectif aux multiples casquettes (installations interactives, projections immersives …) SKYGGE sera sur scène au chant, à la guitare et aux synthés, tout en étant entouré d’un batteur utilisant des pads électroniques et d’un chanteur avec le Push d’Ableton. Dans tous ses projets avec l’I.A., SKYGGE assume la totalité de la direction artistique, du choix des ressources musicales avec lesquelles il alimente la machine, jusqu’à la curation des résultats générés.

Sur réservation

Découvrez le concert avant-première Interface Poetry de SKYGGE, alias Benoît Carré, pour son nouvel album intitulé Melancholia, vendredi 18 février 2022 à 20h30 au Centre des arts d’Enghien-les-Bains.

Centre des arts d’Enghien-les-Bains,Val d’Oise, 12-16 Rue de la Libération, 95880 Enghien-les-Bains Enghien-les-Bains Val-d’Oise



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-18T20:30:00 2022-02-18T22:00:00