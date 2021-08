Paris Le funambule montmartre île de France, Paris Interdiction de Fumer Le funambule montmartre Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Interdiction de Fumer Le funambule montmartre, 21 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 21 au 28 septembre 2021 :

mardi de 21h à 22h30

payant

Deux ans d’interdits, de frustrations, le climat se dérègle tandis que la course à la compétition et à la productivité bat son plein… Cela vous semble familier? Nous vous convions à suivre ce microcosme d’employés d’une multinationale, rebelles notamment à l’interdiction absolue de fumer. Spectacles -> Théâtre Le funambule montmartre 53 rue des saules Paris 75001

12 : Lamarck – Caulaincourt (162m) 12 : Jules Joffrin (345m)

Contact :Théâtre Le Funambule Montmartre 0142238883 billetterie@funambule-montmartre.com https://www.funambule-montmartre.com https://www.facebook.com/LeFunambuleMontmartre/ https://twitter.com/funambulem0142238883 billetterie@funambule-montmartre.com Spectacles -> Théâtre En famille

Date complète :

2021-09-21T21:00:00+02:00_2021-09-21T22:30:00+02:00;2021-09-28T21:00:00+02:00_2021-09-28T22:30:00+02:00

Interdiction de Fumer

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Le funambule montmartre Adresse 53 rue des saules Ville Paris lieuville Le funambule montmartre Paris