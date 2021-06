Intercultural Communication En ligne / online, 18 juin 2021-18 juin 2021, Paris.

Ce webinaire a pour objectif de vous à préparer à découvrir différentes cultures et à communiquer avec des personnes d’autres origines. Il vous encouragera également à réfléchir de manière critique à la transcendance de soi, à la paix mondiale, aux objectifs de développement durable et à la manière dont les citoyens peuvent contribuer à un monde meilleur en acceptant les différences culturelles. _Un certificat sera délivré aux participants qui auront suivi le webinaire et répondu au quiz._ Date : 18/06/2021 (10:00-12:15) CIble : étudiants de tous niveaux et tous domaines Hôte : University of Porto Plus d’information [ici](https://www.eugloh.eu/events/intercultural-communication-2)

