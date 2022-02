Intercontinental orchestra Verson, 25 mars 2022, Verson.

Intercontinental orchestra rue Pierre de Coubertin Salle des Trois Ormes Verson

2022-03-25 20:00:00 20:00:00 – 2022-03-25 23:00:00 23:00:00 rue Pierre de Coubertin Salle des Trois Ormes

Verson Calvados Verson

Cet ensemble musical se nourrit de nationalités des 5 continents apportant chacune leur culture riche et authentique.

L’Intercontinental Orchestra vous propose un voyage musical intense et joyeux où rythmes et mélodies racontent une part de l’histoire des hommes. « Un projet musical fraternel et rayonnant ! »

Cet ensemble musical se nourrit de nationalités des 5 continents apportant chacune leur culture riche et authentique.

L’Intercontinental Orchestra vous propose un voyage musical intense et joyeux où rythmes et mélodies racontent une part de…

labibliotheque@ville-verson.fr +33 2 31 26 44 80 http://www.ville-verson.fr/

Cet ensemble musical se nourrit de nationalités des 5 continents apportant chacune leur culture riche et authentique.

L’Intercontinental Orchestra vous propose un voyage musical intense et joyeux où rythmes et mélodies racontent une part de l’histoire des hommes. « Un projet musical fraternel et rayonnant ! »

rue Pierre de Coubertin Salle des Trois Ormes Verson

dernière mise à jour : 2022-01-05 par