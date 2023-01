Interclubs Trail et marche Roscoff Roscoff Catégories d’Évènement: Finistère

Roscoff

Interclubs Trail et marche Roscoff, 30 avril 2023, Roscoff . Interclubs Trail et marche 135 Rue de la Baie Complexe sportif de Lagadennou Roscoff Finistère Complexe sportif de Lagadennou 135 Rue de la Baie

2023-04-30 – 2023-04-30

Complexe sportif de Lagadennou 135 Rue de la Baie

Roscoff

Finistère L’association sportive des « Rosko’Vites » et l’association « Rosko Rando » organisent un interclubs, au profit de l’association «les yeux dans les étoiles ».

Le départ se fera de la salle polyvalente avec au choix 2 parcours de 10 et 15 km en trail à 9 h 30 et une marche de 10 km, départ à 9 h.

Un ravitaillement commun sera prévu à mi-parcours.

A l’arrivée, les participants seront accueillis avec boissons, gâteaux… L’interclub est ouvert à tous.

Une participation libre sera proposée pour aider l’association « Les yeux dans les étoiles » qui œuvre pour une petite fille nommée « Julia ». Le syndrome de Rett est une maladie rare qui se développe chez le très jeune enfant, principalement la fille et provoque un handicap mental et des atteintes motrices sévères. C’est la première cause de polyhandicap d’origine génétique en France chez les filles et 50 nouvelles personnes sont touchées par an en France. lesroskovites@gmail.com Complexe sportif de Lagadennou 135 Rue de la Baie Roscoff

dernière mise à jour : 2023-01-24 par

Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Roscoff Autres Lieu Roscoff Adresse Roscoff Finistère Complexe sportif de Lagadennou 135 Rue de la Baie Ville Roscoff lieuville Complexe sportif de Lagadennou 135 Rue de la Baie Roscoff Departement Finistère

Roscoff Roscoff Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roscoff/

Interclubs Trail et marche Roscoff 2023-04-30 was last modified: by Interclubs Trail et marche Roscoff Roscoff 30 avril 2023 135 Rue de la Baie Complexe sportif de Lagadennou Roscoff Finistère finistère Roscoff

Roscoff Finistère