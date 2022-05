Interclubs régionaux de badminton Sens Sens Catégories d’évènement: Sens

Sens Yonne EUR L’association Sens Olympique Badminton reçoit la journée de barrages pour les Interclubs régionaux de badminton. Les barrages se tiendront le 29 mai , notamment :

– Barrages PN/R1 : BCDijon 2 – Héricourt 1 – Auxerre 1 ;

– Barrages R1 :R2 : Auxonne – Belfort 1 – Bourbon-Lancy ;

