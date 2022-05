Interclasse Tence Tence Catégories d’évènement: Haute-Loire

Tence

Interclasse Tence, 14 mai 2022, Tence. Interclasse Gymnase La Lionchère Boulevard Léon Rocher Tence

2022-05-14 14:00:00 14:00:00 – 2022-05-14 Gymnase La Lionchère Boulevard Léon Rocher

Tence Haute-Loire Diz’Tence organise un Interclasse entre les classes en 01 et en 02 !

Jeux en équipes, jeux culturels, parcours extérieur, dictée, mimes… (sur inscriptions 5€).

Soirée dansante et repas buffet froid (sur réservation 10€/ad et 5€/enf. +33 6 76 17 11 14 Gymnase La Lionchère Boulevard Léon Rocher Tence

dernière mise à jour : 2022-04-29 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Tence Autres Lieu Tence Adresse Gymnase La Lionchère Boulevard Léon Rocher Ville Tence lieuville Gymnase La Lionchère Boulevard Léon Rocher Tence Departement Haute-Loire

Tence Tence Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tence/

Interclasse Tence 2022-05-14 was last modified: by Interclasse Tence Tence 14 mai 2022 Haute-Loire Tence

Tence Haute-Loire